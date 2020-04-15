خبير أمني: إرهابيو الأميرية ظنوا أن الدولة مشغولة بالكورونا.. فيديو

قال خبير مكافحة الإرهاب، اللواء رضا يعقوب، إن العملية الأمنية التى تمت أمس الثلاثاء بمنطقة الأميرية هى عملية استباقية، لافتًا إلى أن العمليات الإرهابية تتم فى المناسبات والأعياد، خاصة وأن شهر رمضان وشم النسيم الأسبوع القادم، مؤكدًا أن العملية الاستباقية أحبطت المحاولات الإرهابية التى استغلت انشغال الدولة المصرية بمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف رضا يعقوب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن مجموعة الاستطلاع هى من وجهت عناصر الشرطة وأبلغتهم عن أماكنهم، مشيرًا إلى أنه تمت المواجهة مع الإرهابيين دون إراقة نقطة دم أو إفساد ممتلكات لأى مواطن مصري.





وتابع أن الجماعات الإرهابية يلجأون لإحداث فتنة طائفية بالمجتمع المصري وتمزيقه، مضيفًا أن وزارة الداخلية تعمل على تأمين الكنائس لمواجهة العمليات الإرهابية.





وناشد المواطنين بأن يبلغوا الشرطة فورًا إذا وجدوا أى تغيير فى المنطقة السكنية المحيطة بهم، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما انها تعمل على تأمين المجتمع المصرى ومستمرة فى موادهة العناصر الإرهابية واحباط محاولاتهم.