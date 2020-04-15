محمد جاد: لهذه الأسباب اجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد: إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قد عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبحضور وزير الداخلية ، الصحة والسكان ، وزير الدولة لشئون الإعلام وعدد من الوزراء لبحث عدة قضايا هامة.





وأضاف محمد جاد ، خلال برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتمعت بهدف توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات .





ولفت الإعلامى محمد جاد ، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى طالب أيضأ خلال الإجتماع بضرورة موافات بتقرير يومى متكامل حول استيفاء كافة المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى .





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.





كما يستعرض البرنامج آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا، وتناول إحصائيات وأرقام انتشار الفيروس، وأجرى عددا من المداخلات الهاتفية من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا، للوقوف على حقيقة الأوضاع أولا بأول.