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تعليم

"المغربي" يناقش التعليم عن بعد والاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بنها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:23 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اجتماعًا مع لجنة متابعة التعليم عن بعد بالجامعة متابعة عملية رفع المناهج الإلكترونية للفرق الدراسية بالكليات على منصات التواصل وفقًا للخطة التي تعمل عليها الجامعة منذ 4 أسابيع لإتاحة المقررات الدراسية للطلاب من خلال التعليم عن بعد أثناء فترة تعليق الدراسة. 

وأشار المغربي إلى أن نسبة رفع المقررات خلال الفترة الماضية كانت جيدة جدًا في معظم الكليات وهناك تفاعل مناسب من الطلبة على مختلف المنصات التي اتاحتها الجامعة.

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وأضاف المغربي أنه تم إضافة منصة Teams من ميكروسوفت كأحد المنصات التي تسهل عمليات التفاعل بين الطلاب والأساتذة ، كما أكد على ضرورة التأكد من جودة المحاضرات التي يتم رفعها ومتابعتها بصورة دورية من خلال لجان الجودة بالكليات حيث أنه تم رصد عدد من الملاحظات للطلاب وتعمل الكليات الآن على متابعتها وتصحيحها.


وأكد نائب رئيس الجامعة أنه سيتم تخصيص أحد المحاضرات بكل مقرر للتفاعل المباشر مع الطلاب من خلال برنامج Teams والرد على كافة استفسارات الطلاب بصورة تفاعلية خلال الأسابيع القادمة.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعداد الجامعة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني والآليات والمقترحات التي سيتم العمل بها طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.


شهد الاجتماع أعضاء لجنة متابعة التعليم عن بعد بالجامعة وهم الدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري والدكتور طارق الششتاوي مدير تكنولوجيا المعلومات والدكتور مازن سليم مدير وحدة الشبكات  والدكتور مصطفى السيد مدير وحدة ادارة المعلومات والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الامتحانات المركزية الإلكترونية  و الدكتور ياسر نور الدين نائب المدير الأكاديمي بالعبور والدكتور أحمد بيومي مدير التعليم الالكترونى  والدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية.

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