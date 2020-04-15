في ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصري.. عاش حياة مأساوية.. عدد زيجاته

وتزوج عبد الفتاح القصرى 3 مرات، ولم يرزق خلال زيجاته الثلاث بأبناء، وكانت زيجته الأخيرة من فتاة تصغره بأكثر من 20 عامًا، كانت تأخذ كل ما يتقاضاه من أموال وتعطيه "مصروفا"، كما كتب كل أمواله وما ورثه عن والده لها.





وفي كواليس إحدى مسرحياته مع الفنان إسماعيل ياسين، ارتفع ضغطه ونقل لمستشفى الدمرداش، ليفاجأ الجميع بإصابته بالعمى، وبعدها انفصلت عنه زوجته وتزوجت من شاب كان يعطف عليه القصري، وبحسب ما قاله الإذاعي إمام عمر في برنامجه "قول يا عم"، فقد طلبت طليقة القصري منه أن يشهد على عقد زواجهما مقابل أن تترك له غرفة صغيرة يعيش فيها.



