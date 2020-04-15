في ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصري.. عاش حياة مأساوية.. عدد زيجاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصرى والذي قدّم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية، والتي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية.
وتزوج عبد الفتاح القصرى 3 مرات، ولم يرزق خلال زيجاته الثلاث بأبناء، وكانت زيجته الأخيرة من فتاة تصغره بأكثر من 20 عامًا، كانت تأخذ كل ما يتقاضاه من أموال وتعطيه "مصروفا"، كما كتب كل أمواله وما ورثه عن والده لها.
وفي كواليس إحدى مسرحياته مع الفنان إسماعيل ياسين، ارتفع ضغطه ونقل لمستشفى الدمرداش، ليفاجأ الجميع بإصابته بالعمى، وبعدها انفصلت عنه زوجته وتزوجت من شاب كان يعطف عليه القصري، وبحسب ما قاله الإذاعي إمام عمر في برنامجه "قول يا عم"، فقد طلبت طليقة القصري منه أن يشهد على عقد زواجهما مقابل أن تترك له غرفة صغيرة يعيش فيها.
بعد فترة قررت الفنانة نجوى سالم، والفنانة ماري منيب، زيارة القصري في منزله، وفوجئتا بأن زوجته قد منعت الناس عن زيارته، كما فوجئتا بفقدانه الذاكرة أيضا، وقررت الفنانة نجوى سالم نقله لمستشفى قصر العيني، كما قامت الفنانة هند رستم بحملة تبرعات من النجوم لصالح القصري.