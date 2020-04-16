برلماني: جلسة 29 أبريل ستناقش جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه يتوقع أن يدور النقاش في الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 أبريل عن دور الدولة فى مواجهة فيروس كورونا عبر الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أثناء الفترة الماضية.









كما أشار "النويشى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتحدث أعضاء مجلس النواب أثناء الجلسة العامة للبرلمان عن دور رجال الأعمال فى دعمهم لصندوق "تحيا مصر" والعمالة غير المنتظمة.









وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الفترة الحالية تستلزم تكاتف الجميع؛ من أجل جمع تبرعات مالية لمواجهة هذا الوباء العالمى الخطير لكى نصل ببلدنا إلى بر الأمان.



