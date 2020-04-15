في ذكرى ميلاد عذراء السينما.. محاولة قتل أمينة رزق وتهديدات بالتبرؤ منها

عقدت خطبتها لمرة واحدة بعد اصرار اسرتها على الامر، فاضطرت إلى أن توافق وكان يعمل ضابطًا وقد استغلت سفره لفترة وارسلت له شبكته لكي تعود إلى عملها بالفن.



