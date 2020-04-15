في ذكرى ميلاد عذراء السينما.. محاولة قتل أمينة رزق وتهديدات بالتبرؤ منها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة امينة رزق التى لقبت بـ "عذارء السينما المصرية" والتى قدمت عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.
ولدت أمينة رزق فى 15 ابريل عام 1910 فى مدينة طنطا، ودرست فى مدرسة ضياء الشرق لكنها فى عمر الثامنة سافرت مع والدتها وخالتها، التى تكبرها بعامين فقط إلى القاهرة بعد أن توفى والدها، وذلك بعدما قرر أحد الأشخاص قتلها هى ووالدتها، وقد علم أن الأب ترك لهما ثروة كبيرة ولكن الشائعات جعلت البعض يروج بأن هذه الثروة تحتوى على سبائك ذهبية، فقرر أن يقتلهما للحصول على المال مما جعل والدتها تقرر الانتقال.
عقدت خطبتها لمرة واحدة بعد اصرار اسرتها على الامر، فاضطرت إلى أن توافق وكان يعمل ضابطًا وقد استغلت سفره لفترة وارسلت له شبكته لكي تعود إلى عملها بالفن.
وبعدها بـ 14 عامًا عاد هذا الشخص مجددًا مصرًا على زواجه منها بعد أن تزوج فتاة أجنبية ثم طلقها، وبالفعل إتفقت معه أمينة رزق على أن يكون الأمر مجرد خطوبة وبعد عقد القران فوجئت به يطالبها بحقوقه الشرعية، لكنها رفضت لعدم وجود عاطفة ووافقت بعد تهديدات اسرتها لها بالتبرؤ منها.