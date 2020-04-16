دينية البرلمان تطالب بمعاقبة كل من ساهم فى رفض دفن جثة الطبية المتوفاة بكورونا بالدقهلية

طالب النائب عمر حمروش ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان الجهات المعنية بمحاسبة كل من ساهم فى رفض دفن جثة الطبية المتوفية بفيروس كورونا فى قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية ، بحيث يتم إتخاذ عقاب رادع ضدهم.





وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النائب العام قرر فتح تحقيق فى هذه الواقعة لمعرفه أسبابها ومن ومحاسبة من تسببوا فى ذلك ، مشيرا إلى أنه قرار حكيم لأنه من الممكن ان تتكرر هذه الواقعة مرة اخرى ، وبالتالى فكان لابد من الحسم حتى يكون رادع لكل من تسول لنفسه ارتكاب هذا الجرم.





كما أكد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن هذا التصرف لايمت للأديان السماوية بأى صلة وليس الدين الإسلامى فقط ، موضحا أنه يتنافى أيضا مع تعاليم جميع الأديان.





وكان قد أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانا تعقيبا على رفض بعض المواطنين دفن شهداء فيروس كورونا، قال فيه إنها لا تمت إلى الدين أو الأخلاق بصلة.



