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برلمان

دينية البرلمان تطالب بمعاقبة كل من ساهم فى رفض دفن جثة الطبية المتوفاة بكورونا بالدقهلية

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:00 ص
أهالي شبرا البهو
أهالي شبرا البهو بالدقهلية
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معتز الخصوصى
طالب النائب عمر حمروش ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان الجهات المعنية بمحاسبة كل من ساهم فى رفض دفن جثة الطبية المتوفية بفيروس كورونا فى قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية ، بحيث يتم إتخاذ عقاب رادع ضدهم.

وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النائب العام قرر فتح تحقيق فى هذه الواقعة لمعرفه أسبابها ومن ومحاسبة من تسببوا فى ذلك ، مشيرا إلى أنه قرار حكيم لأنه من الممكن ان تتكرر هذه الواقعة مرة اخرى ، وبالتالى فكان لابد من الحسم حتى يكون رادع لكل من تسول لنفسه ارتكاب هذا الجرم.

كما أكد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن هذا التصرف لايمت للأديان السماوية بأى صلة وليس الدين الإسلامى فقط ، موضحا أنه يتنافى أيضا مع تعاليم جميع الأديان.

وكان قد أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانا تعقيبا على رفض بعض المواطنين دفن شهداء فيروس كورونا، قال فيه إنها لا تمت إلى الدين أو الأخلاق بصلة. 

وأضاف المفتي في بيان له: "لا يجوز اتباع الأساليب الغوغائية من الاعتراض علي دفن شهداء فيروس كورنا التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى قيمنا ولا إلى أخلاقنا بأدنى صلة، فإذا كان المتوفى قد لقي ربه متأثرا بفيروس الكورونا فهو في حكم الشهيد عند الله تعالى لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرًا محتسبا، فإذا كان المتوفى من الأطباء المرابطين الذي يواجهون الموت في كل لحظة ويضحون براحتهم بل بأرواحهم من أجل سلامة ونجاة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير في حقهم واجب والمسارعة بالتكريم لهم أوجب". 
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