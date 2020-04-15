المنوفية: إنجاز ٥ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة ١٤٤ مليون جنيه

قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون إنه تم الانتهاء من 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحي خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري، وتم تسليمها ابتدائيًا، وذلك بتكلفة بلغت 144 مليون جنيه، فى إطار حرص المحافظة على الانتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي باعتباره من أهم الخدمات التى تقع على رأس الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف محافظ المنوفية - في تصريح اليوم، الأربعاء، أنه تم وضع خطة فعالة لتوسيع دائرة الاستفادة من قطاع الصرف الصحى بنطاق المحافظة من خلال مد شبكات الصرف لقرى المحافظة وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا تقديم جميع الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





من جانبه، أوضح رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها تشمل مشروع رفع صرف صحي الغنامية بمركز أشمون والمكون من محطة رفع، وشبكة انحدار، وخط طرد بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 20 ألف نسمة، بجانب محطة رفع صرف صحى منشأة سلطان الرئيسية بمركز منوف والتي يستفيد منها 29 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 40 مليون جنيه، فضلا عن مشروع صرف صحى طه شبرا بمركز قويسنا والمكون من محطة رفع، وشبكة انحدار، وخط طرد لخدمة 24 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمصطاى بمركز قويسنا بطاقة 75 لترا /ثانية بتكلفة 18 مليون جنيه، ويستفيد منها 23 ألف نسمة، بجانب توسعات محطة معالجة صرف صحي طليا بمركز أشمون بتكلفة 12 مليون جنيه، ليبلغ عدد المستفيدين 120 ألف نسمة.





وقال "رشدي" إنه جار أعمال التطهير والتسليك تباعًا لشبكة الانحدار والتسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للبدء فى التوصيلات المنزلية لاستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحي.