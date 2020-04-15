AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المنوفية: إنجاز ٥ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة ١٤٤ مليون جنيه

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:02 ص
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
Advertisements
أ ش أ
قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون إنه تم الانتهاء من 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحي خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري، وتم تسليمها ابتدائيًا، وذلك بتكلفة بلغت 144 مليون جنيه، فى إطار حرص المحافظة على الانتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي باعتباره من أهم الخدمات التى تقع على رأس الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية - في تصريح اليوم، الأربعاء، أنه تم وضع خطة فعالة لتوسيع دائرة الاستفادة من قطاع الصرف الصحى بنطاق المحافظة من خلال مد شبكات الصرف لقرى المحافظة وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا تقديم جميع الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها تشمل مشروع رفع صرف صحي الغنامية بمركز أشمون والمكون من محطة رفع، وشبكة انحدار، وخط طرد بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 20 ألف نسمة، بجانب محطة رفع صرف صحى منشأة سلطان الرئيسية بمركز منوف والتي يستفيد منها 29 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 40 مليون جنيه، فضلا عن مشروع صرف صحى طه شبرا بمركز قويسنا والمكون من محطة رفع، وشبكة انحدار، وخط طرد لخدمة 24 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمصطاى بمركز قويسنا بطاقة 75 لترا /ثانية بتكلفة 18 مليون جنيه، ويستفيد منها 23 ألف نسمة، بجانب توسعات محطة معالجة صرف صحي طليا بمركز أشمون بتكلفة 12 مليون جنيه، ليبلغ عدد المستفيدين 120 ألف نسمة.

وقال "رشدي" إنه جار أعمال التطهير والتسليك تباعًا لشبكة الانحدار والتسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للبدء فى التوصيلات المنزلية لاستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 152مليون جنيه .. توصيل الصرف الصحي لـ 5 قرى في البحيرة

بتكلفة 88 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات خدمية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

بعد تراجع سعره.. الدولار يرتفع بسبب مخاوف و أضرار تداعيات كورونا

حسبنا الله في كلاب البنا والخونة.. رسالة أحد أقارب البطل محمد الحوفي

سيد عبد الحفيظ: لا نية لتجميد أحمد فتحي أو معاقبته

تشييع جنازة الشهيد الحوفى بعد قليل من إدارة فرق الأمن بدمنهور

بعد تكبده خسائر كبيرة.. النفط يرتفع مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة

في ذكرى ميلاد عذراء السينما.. محاولة قتل أمينة رزق وتهديدات بالتبرؤ منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك في البيت.. بخدمة جديدة مرسيدس توفر مشوار الصيانة على عملائها

متهور يخرق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته.. وهذا هو عقابه

للمرة الأولى.. نيسان كيكس 2021 الجديدة بدون تمويهات.. صور