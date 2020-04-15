محمد جاد : وزارة الأقاف أوضحت موقفها من قرار استمرار غلق المساجد.. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد ، إن وزارة الاوقاف وجهت جميع العاملين بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا باستمرا غلق المساجد غلقأ تامأ وذلك فى إطار حرص الوزارة بتحقيق مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفس البشرية من مخاطر الهلاك .





وأضاف محمد جاد ، خلال برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن وزارة الأوقاف أوضحت أن التجمعات تعد من أهم طرق نقل العدوى .









ولفت الإعلامى محمد جاد ، إلى أن وزارة الأوقاف وضحت موقفها من قرار فتح المساجد وأكدت الأخيرة إنه لا صحة على الأطلاق فيما يتردد من معلومات مغلوطة مؤخرأ بإعادة فتح المساجد فى الفترة الحالية خاصة وإن إفتتاحها مرتيط بزوال أزمة فيروس كورونا .













برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.





كما يستعرض البرنامج آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا، وتناول إحصائيات وأرقام انتشار الفيروس، وأجرى عددا من المداخلات الهاتفية من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا، للوقوف على حقيقة الأوضاع أولا بأول