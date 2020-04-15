القبض على نجمي اتحاد جدة بسبب سخريتهما من الشرطة السعودية

ألقت قوات الشرطة السعودية القبض على لاعبي فريق الاتحاد السعودي فواز القرني وعبدالرحمن العبود، ووجهت إليهما تهمة السخرية من جهات الشرطة السعودية.





وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية لنجمي الاتحاد السعودي وهما يسخران من الشرطة السعودية، وذلك بسبب مخالفة منع حارس الاتحاد من التجول داخل جدة.





وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها على "تويتر": "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".



