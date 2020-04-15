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أخبار العالم

خططوا للهجوم على قواعد أمريكية.. ألمانيا تلقي القبض على 4 ارهابيين من داعش

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:26 ص
ألمانيا تلقي القبض
ألمانيا تلقي القبض على 4 يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الألمانية أن الشرطة ألقت القبض على أربعة يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم على منشآت عسكرية أمريكية.

ووفقا لموقع "wbrc"، قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن المشتبه بهم اعتقلوا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء في مواقع مختلفة بولاية شمال الراين - ويستفاليا.

وقد تم التعرف على المشتبه بهم وهم عزيجون ب.، ومحمدعلي ج. ، وفرهودشوه ك. وسونات الله ك. -  وجميعهم من طاجيكستان. 

أفادت صحيفة دير شبيجل الأسبوعية الألمانية أن زعيم المشتبه بهم، وهو رجل طاجيكي يبلغ من العمر 30 عامًا يُعرف فقط باسم رافسان ب. ، وهو في السجن منذ العام الماضي بتهمة الأسلحة النارية.

قال المدعون إنهم انتموا إلى داعش في أوائل عام 2019 ، وكانوا على اتصال بشخصيات رفيعة المستوى في التنظيم الإرهابي.

وبحسب ما ورد خططوا أولًا لتنفيذ هجوم في طاجيكستان لكنهم حولوا هدفهم لاحقًا إلى ألمانيا، بما في ذلك قواعد القوات الجوية الأمريكية في البلاد.
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