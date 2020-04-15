لاول مرة موقع لتوصيل الوصية بعد الموت.. تفاصيل

قال عبدالله على، مؤسس موقع الوصية، إن الفكرة كانت نابعة من الحاح داخلي لديه ورغبة شخصية وبعد ذلك اكتشف انه طلب عند الكثيرين وهو التساؤل حول ماذا يريد ان يكتب الفرد في وصيته أو اخر ما يتركه من آثرة للأخرين.

وتابع مؤسس الوصية، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten، ان الوصية ليست ما يتركه الفرد فقط من ميراث او اموال وانما من الممكن ان تكون رسالة او تحذير او غيرها على حسب رغبة الفرد.

وأضاف ان هناك كثيرون يتسألون اذا انتهت حياتهم كيف سيصل وصيته او عن اي طريق، فقام مؤسس موقع الوصية، بعمل موقع خدمي الكتروني، يتيح للمستخدمين ترك وصيتهم لتنفيذها بعد الوفاة.

وعقب معلقًا التفكير في الوصية "مش نكد"، وان الاديان السماوية نصت على ترك الوصايا من الموتى لتوضيح كثير من النقاط، وان هناك الكثير من التعاملات اليومية للفرد التي من الممكن ان ينساها.

وأكد على انه كان هناك صعوبة في البداية لتصميم الموقع بحيث الحفاظ على السرية التامة لوصية المستخدمين واموره مع القدرة على ايصال تلك الوصية بعد الوفاة، معقبًا: "قدرنا نكود الوصية".