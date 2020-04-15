كورونا تحت مجهر البرلمان.. مشروعات قوانين وطلبات إحاطة ومقترحات لمواجهة الوباء العالمى.. نائبة تطالب بالحد من انتشار الأسواق العشوائية..وبرلمانية تطالب بتخصيص جزء من ميزانية دراما رمضان لضحايا الفيروس

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والمقترحات بشأن فيروس كورونا وكيفية مواجهة هذا الوباء العالمى الخطير.

فى البداية، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه تقدم بمشروع لتعديل القانون رقم 6 لعام 2018 ، والخاص بتكريم الشهداء.





وأضاف عبد الحميد كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعديل الذى تقدم به على مشروع القانون يتضمن إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين توفوا فى مواجهة فيروس كورونا والأوبئة الفيروسية لكى يتم معاملتهم كشهداء.



