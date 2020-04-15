كورونا تحت مجهر البرلمان.. مشروعات قوانين وطلبات إحاطة ومقترحات لمواجهة الوباء العالمى.. نائبة تطالب بالحد من انتشار الأسواق العشوائية..وبرلمانية تطالب بتخصيص جزء من ميزانية دراما رمضان لضحايا الفيروس

- مشروع قانون لتكريم الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا كشهداء
- لتجنب الزحام والتكدس.. طلب إحاطة لإغلاق الأسواق العشوائية
- مقترح برلماني بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا "كورونا"
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والمقترحات بشأن فيروس كورونا وكيفية مواجهة هذا الوباء العالمى الخطير.
فى البداية، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه تقدم بمشروع لتعديل القانون رقم 6 لعام 2018 ، والخاص بتكريم الشهداء.
وأضاف عبد الحميد كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعديل الذى تقدم به على مشروع القانون يتضمن إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين توفوا فى مواجهة فيروس كورونا والأوبئة الفيروسية لكى يتم معاملتهم كشهداء.
وتوجهت المهندسة فايقة فهيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء وزيري البيئة والتنمية المحلية، وذالك لإغلاق الأسواق العشوائية في المحافظات مثل سوق السبت وسوق الخميس، لتجنب الزحام والتكدس.
وقالت "فهيم"، في بيان، إن بعض المحافظات تشهد استمرار عمل عدد كبير من الأسواق العشوائية في محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، وفي الصعيد في نطاق محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتشهد تجمعات وتكدس في أعداد المواطنين، وهو ما يعرض الصحة العامة للخطر في ظل محاولات الدولة الحثيثة للتصدي لفيروس كورونا.
وطالبت بشن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكبرة بالمدن والمراكز، للحد من انتشار الأسواق العشوائية لبيع الخضر والفواكه والطيور والمواشي، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية التجار بخطورة الفيرس وضرورة التكاتف لمواجهته والحد من انتشاره.
كما أكدت "فهيم" ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون معها، فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تواجد الأسواق العشوائية، كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدرا للعدوى.
وتقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا.
وأكدت "خضر"- في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة - أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، للتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل إن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 50 عملا فنيا سيعرض على شاشات التليفزيون، بتكلفة إنتاجية تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، فضلًا عن ميزانية البرامج التي تصل إلى 200 مليون جنيه، فهذه الأرقام تحمل دلالات ومؤشرات وتحتاج إلى وقفة، حيث إننا نصرف أكثر من مليار جنيه لإنتاج مسلسلات، فاليس من المعقول ولا من المقبول أن يكون ما ينفق على إنتاج المسلسلات أكثر مما ينفق على إطعام الفقراء والمساكين، وأبناء جيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض، يستحقون كل الدعم.