بعد سخريتهما من الشرطة السعودية..نجما اتحاد جدة مهددان بالسحن 3 سنوات

بات الثنائي فواز القرني وعبدالرحمن العبود، لاعبا فريق اتحاد جدة السعودي مهددين بالسجن 5 سنوات، مع دفع غرامة تصل الي 3 ملايين ريال سعودي.





تأتي القصة حينما القت قوات الشرطة السعودية القبض على فواز القرني وعبدالرحمن العبود، وذلك موجهيًا اليهم تهمة السخرية من جهات الشرطة السعودية.





وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية لنجمي الاتحاد السعودي وهم يسخرون من الشرطة السعودية، وذلك بسبب مخالفة منع حارس الاتحاد من التجول داخل جدة.





وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها على "تويتر": "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".





وما فعله الثنائي يندرج في القانون السعودي تحت طائلة نظام الجرائم المعلوماتية فإن أي شخص ينتج أو يوزع محتوى عبر الإنترنت متضمن السخرية أو الاتهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.



















