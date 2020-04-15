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برلمان

وكيل خارجية النواب يشرف على تعقيم الشوارع والمؤسسات لمواجهة كورونا بطما

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أطلق وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب النائب صلاح شوقي عقيل حملة لتطهير شوارع دائرته مركز طما بمحافظة سوهاج وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وشارك النائب عقيل أبناء دائرته من الشباب وغيرهم في تطهير وتعقيم الشوارع والمساجد والكنائس والمنازل والمصالح الحكومية والمدارس بالدائرة.

كما قام بتوزيع المطهرات والكمامات على الأهالي للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية كبيرة من أجل إطلاع أبناء الدائرة على مخاطر كورونا وكيفية الوقاية منه.

وقد شملت حملة التعقيم والتطهير استهداف مناطق الإدارة التعليمية بطما والبنوك ومكتب البريد ومقر الضرائب العقارية ومكتب الإرشاد الزراعى ووحدة إسعاف طما وموقف سيارات طما - أسيوط والشوارع والطرق العامة ذات الكثافة المرورية وحركة سير الأهالى والباعة الجائلين.
وكيل خارجية النواب يشرف على تعقيم الشوارع والمؤسسات لمواجهة كورونا بطما
وكيل خارجية النواب يشرف على تعقيم الشوارع والمؤسسات لمواجهة كورونا بطما
وكيل خارجية النواب يشرف على تعقيم الشوارع والمؤسسات لمواجهة كورونا بطما
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