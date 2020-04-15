وكيل خارجية النواب يشرف على تعقيم الشوارع والمؤسسات لمواجهة كورونا بطما

أطلق وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب النائب صلاح شوقي عقيل حملة لتطهير شوارع دائرته مركز طما بمحافظة سوهاج وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.





وشارك النائب عقيل أبناء دائرته من الشباب وغيرهم في تطهير وتعقيم الشوارع والمساجد والكنائس والمنازل والمصالح الحكومية والمدارس بالدائرة.





كما قام بتوزيع المطهرات والكمامات على الأهالي للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية كبيرة من أجل إطلاع أبناء الدائرة على مخاطر كورونا وكيفية الوقاية منه.



