نائب: الشرطة المصرية لازالت تسطر صفحات من الفداء والبطولة فى مواجهة الإرهاب

نعى الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الشهيد البطل المقدم محمد فوزى شهيد الواجب والذى استشهد أثناء تأدية واجبه برصاص الإرهاب الغادر فى الأميرية.





وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى له اليوم أن الشرطة المصرية لازالت تسطر صفحات من الفداء والبطولة والإخلاص فى مواجهة الإرهاب الذى يسعى بكل قوة لعرقلة الدولة المصرية.





وقال أبو العلا ان الدولة المصرية وشعب مصر لديهم الإصرار والقوة على مواجهة الجماعات الإرهابية بكل شجاعة وبسالة ، موجها التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد قوى الشر والإرهاب.