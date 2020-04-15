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رئيس حى الموسكى: نصف مليون مواطن يتردد يوميًا على العتبة.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال العميد ماجد السيد، رئيس حى الموسكى، إن الحى له طبيعة خاصة ويعتمد كله على النشاط الاقتصادى والتجارى سواء جملة أو قطاعى
،لافتًا إلى أنه ليس كل الصور التى عرضت منذ يومين حقيقية، مؤكدًا أنه اعتبارًا من يوم 15 مارس بدأنا فى الحى اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا..


وأضاف رئيس حى الموسكى، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن أعداد الباعة الجائلين فى حى الموسكى يفوق الـ30 ألف بائع، ويعود جذورهم لأكثر من 40 سنة بالمنطقة، كما ان هناك 40 ألف محل تجارى بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه بمجرد الحديث معهم والقيام بالحملة التوعوية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تفهم أصحاب المحلات وتفاعلوا مع حملة خليك فى بيتك وأغلقوا محلاتهم، كما أن هناك مجموعة التزمت بالحظر وافتتحوا محلاتهم من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا، كما أن الباعة الجائلين الذين يعتمدون على قوت يومهم اليومى تم التفاهم معهم.


وتابع أن المحلات مغلقة منذ 28 يوما، مما يمثل مجهودا نفسيا كبيرا فى نفوس أصحاب المحلات والباعة الجائلين الذين يعتمدون على قوت يومهم يومًا بيوم، مؤكدًا أن مشاهد الازدحام التى كانت موجودة أول أمس بمنطقة الموسكى كانت بسبب تكدس المواطنين نظرا لوجود المواسم لعيد الأقباط ودخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن حجم تردد المواطنين على المنطقة عالى جدًا وعلينا أن يكون لدينا ثقافة توعوية أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن حجم المترددين على منطقة العتبة يفوق النصف مليون مواطن يوميًا.
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