AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: النجاح في تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي يدعم مستشفيات الدولة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:38 ص
النائب طارق متولي،
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بتوجه مصر للعمل على أكثر من نموذج علمي، لصناعة أجهزة التنفس الصناعي، التي تكتسب أهمية قصوى، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وتزايد أعداد الإصابات.

وأضاف متولى فى بيان صحفى له أنه بالرغم من تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن واحدًا من بين كل ستة أشخاص تتفاقم حالته، ويمكن أن يعانى من صعوبة بالغة فى التنفس، ويحتاج لجهاز التنفس الصناعي إلا أن هذا الرقم ما زال يمثل ضغطا على المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية فى العالم كله، مما يؤكد الحاجة للتوجه إلى تصنيعها محليا.

وأشار إلى أن جميع المراكز البحثية، والعديد من الجامعات، والشركات الخاصة، تبذل جهودا في محاولة إنتاج تصميم جيد، لأجهزة تنفس صناعي، نظرًا لشدة الحاجة لها في الوقت الحالي، حيث وقفت الدول المصنعة تصديرها، مؤكدا أن النجاح في تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية يدعم مستشفيات الدولة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، خاصة في ظل ارتفاع سعر الجهاز المستورد واحتياج المستشفيات إلى توافر أعداد كبيرة منه لمواجهة أي زيادة في معدل الإصابات بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحاجة أم الاختراع.. إيطاليا تنتج «جهاز تنفسي» من أقنعة الغوص

طلب إحاطة لإنتاج أجهزة تنفس صناعى وأسرة رعاية مركزة لمواجهة كورونا

فورد تنتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي لمواجهة فيروس كورونا

مستشفى الصدر يستلم جهازين للتنفس الصناعي لمواجهة كورونا

جامعة عين شمس تسابق الزمن لتصنيع 5000 جهاز تنفس صناعي

إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية بـ جامعة طنطا

ترشيحاتنا

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

القبض على نجمي اتحاد جدة بسبب سخريتهما من الشرطة السعودية

نافلة الحج.. ماذا تعني الإفتاء بهذا المصطلح؟

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاربعاء 15-4-2020

صور مسربة من داخل أحد مستشفيات أمريكا تعكس تردي الأوضاع في ظل كورونا

أنت فاكر نفسك مين؟.. خبيرة في القصر الملكي تكشف سبب صدامات ميجان ماركل مع العاملين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى.. نيسان كيكس 2021 الجديدة بدون تمويهات.. صور

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا