نائب: النجاح في تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي يدعم مستشفيات الدولة

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بتوجه مصر للعمل على أكثر من نموذج علمي، لصناعة أجهزة التنفس الصناعي، التي تكتسب أهمية قصوى، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وتزايد أعداد الإصابات.





وأضاف متولى فى بيان صحفى له أنه بالرغم من تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن واحدًا من بين كل ستة أشخاص تتفاقم حالته، ويمكن أن يعانى من صعوبة بالغة فى التنفس، ويحتاج لجهاز التنفس الصناعي إلا أن هذا الرقم ما زال يمثل ضغطا على المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية فى العالم كله، مما يؤكد الحاجة للتوجه إلى تصنيعها محليا.





وأشار إلى أن جميع المراكز البحثية، والعديد من الجامعات، والشركات الخاصة، تبذل جهودا في محاولة إنتاج تصميم جيد، لأجهزة تنفس صناعي، نظرًا لشدة الحاجة لها في الوقت الحالي، حيث وقفت الدول المصنعة تصديرها، مؤكدا أن النجاح في تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية يدعم مستشفيات الدولة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، خاصة في ظل ارتفاع سعر الجهاز المستورد واحتياج المستشفيات إلى توافر أعداد كبيرة منه لمواجهة أي زيادة في معدل الإصابات بالفيروس.