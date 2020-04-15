الإمارات تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية فى مصر بعد القضاء على خلية الأميرية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات عناصر إرهابية، تنفيذ عمليات تخريبية في مصر، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع الأعياد المسيحية، وهي العملية التي نجم عنها استشهاد المقدم محمد الحوفي، وجرح آخرين.

أشادت وزارة الخارجية الإماراتية، من خلال بيان رسمي عبر وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في مصر لتصديهم لهذه المجموعة، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ العمليات الإجرامية.