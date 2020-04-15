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محمد جاد: إصابات فيروس كورونا تخطت 2 مليون حالة عالميا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:08 ص
محمد جاد
محمد جاد
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد جاد،  إن عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا تخطى 2 مليون حالة إصابة، وبلغ حالات الوفاة 126 ألفا و596 حالة.

وأوضح محمد جاد، خلال برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى،  أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 2228 حالة وفاة خلال 24 ساعة فى أعلى حصيلة يومية حتى الآن. 

ولفت الإعلامى محمد جاد،  إلى أن عدد الوفيات  فى الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة رويترز بلغ 24 ألف حالة، لافتا إلى أن المسئولين بالإدارة الأمريكية يدرسون فى الوقت الحالى إعادة فتح مجالات الاقتصاد وعودة المواطنين لأعمالهم ولكنهم يخشون ذلك تجنبا لتفشى الفيروس. 


برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

كما يستعرض البرنامج آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا، وتناول إحصائيات وأرقام انتشار الفيروس، وأجرى عددا من المداخلات الهاتفية من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا، للوقوف على حقيقة الأوضاع أولا بأول.
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