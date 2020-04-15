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محافظات

محافظ كفر الشيخ: دماء الشهداء الزكية تجسد أروع ملاحم البطولة والفداء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد مساء أمس، الثلاثاء، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن دماء الشهيد الزكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، وستظل بطولته دائما في قلب كل أبناء المحافظة وقلب كل مصرى.

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"، متمنيًا للمصابين من رجال الشرطة بالشفاء العاجل.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناءً على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التى تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن.
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