روسيا تسجل 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال مركز مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، إن البلد سجلت أمس الثلاثاء، 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض فى زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالى للحالات هناك إلى 21102 حالة، وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.





تشهد روسيا خلال الفترة الراهنة، المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، وسط تحذيرات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن الوضع بسبب فيروس كورونا يتفاقم فى موسكو،

وعرضت قناة روسيا أمس فيديو يظهر العشرات من سيارات الإسعاف العالقة فى ازدحام مرورى أمام المركز السريرى للوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية فى مدينة خيمكى بضواحى موسكو.





وأعلنت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مقر العمليات لرقابة ومتابعة الوضع مع فيروس كورونا فى موسكو، أن الازدحام المرورى سببه التدفق غير المعتاد للمصابين وسط تفشى الفيروس، وجاء فى التقرير الصادر عن المقر أن المؤسسات الطبية فى موسكو تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للسيطرة على الوضع فى أسرع وقت ممكن.