عبر الفيديو كونفرانس.. المصرية اللبنانية تناقش الاقتصاد العربي وكورونا الثلاثاء

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، الثلاثاء المقبل ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وقال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والعربي بعد أزمة كورونا بمشاركة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية، مضيفا أن الندوة تعقد بعنوان: «الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا».





وأوضح « فايد »، أن الندوة تأتي في إطار ما يشهده العالم من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية بسب إنتشار وباء فيروس كورونا، لافتا أنه سيتم تسليط الضوء على أهم الآليات التي يمكن تنفيذها لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمة وتهيئة مناخ الأعمال لما بعد أزمة كورونا لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الصناعة والصادرات.