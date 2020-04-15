AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القصبى ينعى الشهيد البطل الحوفى.. ويؤكد: رجال الشرطة دفعوا حياتهم ثمنا لبناء الوطن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:08 م
الشهيد المقدم محمد
الشهيد المقدم محمد الحوفى
Advertisements
فريدة محمد
نعى زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى الشهيد البطل المقدم / محمد فوزي الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه مؤكدا أن الشهداء وهبوا حياتهم ثمنا لبناء الوطن.

وشدد القصبي، في بيان منذ قليل، على دعمه لجهاز الشرطة، والذي لاحق الإرهابيين بناء على معلومات، تؤكد يقظة أجهزتنا حيث قامت بتتبعه و القبض عليهم حتى ولم يفكروا لحظة سوى الحفاظ على هذا الوطن، وعدم السماح لأي خائن أو عميل يسعى إلى زعزعة استقرار مصر الجديدة.

وقال القصبي، إن هؤلاء الخونة لم يسمح لهم الشعب المصري بزعزعة استقرارنا وإرادتنا، مطالبا جموع المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية والتي ستضرب بيد من حديد لوأد تلك البؤر التي وضعت مخططا لمحاولة هز الثقة في مؤسساتنا القوية، والتي تكشف يوما بعد يوم قدرتها على كشف تلك المؤامرات التي تحاك ضدنا، ولن ترهبنا تلك المحاولات من قبل خونة وعملاء لا ملة لهم ولا دين.

وأضاف أن إرادة المصريين قوية، وستستمر في بناء الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف، مقدما خالص العزاء لأسرة الشهيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى يوم الشهيد.. القصبي: سطروا بدمائهم وطنا قويا يضع مصر في مصاف الدول الكبرى

هاشتاج الأميرية يتصدر تويتر .. ورواد الموقع ينعون الحوفي برسائل مؤثرة

نعزي أنفسنا في هذا البطل.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الشهيد محمد الحوفي

القومي للشهداء ينعى البطل محمد الحوفي

علاء قمر ينعي شهيد الوطن محمد فوزي الحوفي

هاشتاج الأميرية يتصدر تويتر عقب استشهاد المقدم محمد الحوفي

ترشيحاتنا

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

متهور يخرق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته.. وهذا هو عقابه

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة نتيجة كسر مفاجئ‎

في ذكرى ميلاد عذراء السينما.. محاولة قتل أمينة رزق وتهديدات بالتبرؤ منها

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 إطلالات تبرز جمال داليا البحيري

نشوي الحوفي: ما يحدث في العالم تمهيد لعودة الارهابيين بعد أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية

خليك في البيت.. بخدمة جديدة مرسيدس توفر مشوار الصيانة على عملائها