القصبى ينعى الشهيد البطل الحوفى.. ويؤكد: رجال الشرطة دفعوا حياتهم ثمنا لبناء الوطن

نعى زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى الشهيد البطل المقدم / محمد فوزي الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه مؤكدا أن الشهداء وهبوا حياتهم ثمنا لبناء الوطن.





وشدد القصبي، في بيان منذ قليل، على دعمه لجهاز الشرطة، والذي لاحق الإرهابيين بناء على معلومات، تؤكد يقظة أجهزتنا حيث قامت بتتبعه و القبض عليهم حتى ولم يفكروا لحظة سوى الحفاظ على هذا الوطن، وعدم السماح لأي خائن أو عميل يسعى إلى زعزعة استقرار مصر الجديدة.





وقال القصبي، إن هؤلاء الخونة لم يسمح لهم الشعب المصري بزعزعة استقرارنا وإرادتنا، مطالبا جموع المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية والتي ستضرب بيد من حديد لوأد تلك البؤر التي وضعت مخططا لمحاولة هز الثقة في مؤسساتنا القوية، والتي تكشف يوما بعد يوم قدرتها على كشف تلك المؤامرات التي تحاك ضدنا، ولن ترهبنا تلك المحاولات من قبل خونة وعملاء لا ملة لهم ولا دين.





وأضاف أن إرادة المصريين قوية، وستستمر في بناء الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف، مقدما خالص العزاء لأسرة الشهيد.