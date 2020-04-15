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برلمان

وكيل النواب يشيد بيقظة جهاز الأمن الوطني في إحباط المخططات الإرهابية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:11 م
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد
نعى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من الأمن الوطني، والذي استشهد أمس أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية،  مشيدًا بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وإحباط مخططهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال وهدان في بيان له اليوم، إن الإرهاب في حالة تراجع مستمر منذ بداية 2018، لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول أنها لا تزال موجودة،  ولكن يقظة جهاز الأمن الوطني والداخلية وتنفيذ عمليات استباقية ضدهم تجهض عملياتهم، مضيفا "خاصه أننا مقبلون على أعياد شركاء الوطن الاخوه الأقباط وهذه الجماعات كانت  ستحاول تنفيد عملياتهم في تلك الفترة.

وأشار " الرئيس الشرفي لحزب الوفد"،  إلى أن استمرار تبادل إطلاق النار لمدة تجاوزت الخمس ساعات يدل على قوة إعداد وتسليح هذه المجموعة، واستعدادها لتنفيذ عمليات في الوقت القريب، مؤكدًا أن الإرهاب يزيد الشعب والقوات المسلحة وقوات الشرطة إصرارا وعزيمة على اقتلاع جذوره من أرض مصر.

وأضاف " وكيل النواب"  أن القوات المسلحة تخوض حرب حقيقة أمام عناصر داعش الإرهابية في سيناء،  وكلما زاد الخناق على تلك الجماعات المتطرفة في سيناء اتجهت لإثبات أي مكسب، لتقول لمن يمولهم أنهم لا يزالون موجود، ولكن بفضل الله ويقظة أبناء مصر من الشرطة والقوات المسلحة أصبحت عملياتهم صفر وتحت السيطرة.

وقدم "وكيل النواب" خالص التعازى لأسرة المقدم محمد الحوفي ولكل شهداء مصر ، سائلًا الله عز وجل أن يتقبلهم فى الشهداء، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلون، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
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