جامعة بنها: بدء تركيب بوابات التعقيم ضد كورونا بالمستشفيات الجامعية

قالت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع والبيئة: إن طلاب جامعة الهندسة بجامعة بنها يجيدون العمل فى جماعات، مشيرة إلى أنه منذ بدأت أزمة كورونا كان هدفهم هو استخدام أفكارهم لعمل شيء بسيط التكلفة وفى الوقت نفسه يؤدى الغرض.





وأضافت "راندا" خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه قامت مجموعة من طلاب بكالوريوس هندسة بتصميم بوابة للتعقيم الذاتى وبدء تركيب عدد منها على أبواب المستشفيات على الرغم من الحظر وانتشار فيروس كورونا.





وأوضحت أن الهدف من إنشاء تلك البوابات هى من أجل الازدحام بالمستشفيات، وخاصة الجامعية، لافتا إلى أن الفكرة كانت لتعقيم الناس الذين يدخلوا تلك المستشفيات.





وأشارت إلى أن تلك البوابات للتعقيم الذاتى عبارة عن جهاز يقوم بإنتاج 7 رشاشات عند دخول الشخص من البخار والذى يوجد به مادة مطهرة مطابقة للمواصفات والمعايير.





وتابعت أنه بعد تركيب بوابات التعقيم الذاتى سيتم إنشاء بوابة أخرى للتعقيم للشخص عند خروجه من المشفى، مضيفة إلى أنه حتى الآن تم إنشاء بوابتين وأربعة أخرى كبري بالمستشفيات الجامعية.





























https://www.facebook.com/dmctv/videos/648478135934523/