برلمانية: الداخلية تضحي بأغلى أبنائها لتحيا مصر وشعبها

نعت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء مواجهات مع عناصر خلية إرهابية تتمركز داخل إحدى الشقق السكنية في حي الأميرية بالقاهرة.





وقالت "فهيم"- عبر بيان أصدرته اليوم- أن جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة.





وشددت "فهيم"، على أن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهداؤنا الأبرار ومصابينا الأبطال، ويقظة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي أجهضت محاولات قوى الشر والإرهاب انشغال مصر ومعها العالم بمواجهة جائحة "كورونا"، لارتكاب عملية إرهابية تزامنًا مع أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، إلا أن رجال وزارة الداخلية كانوا لهم بالمرصاد.





وأشارت إلى أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة، لن تزيد مصر ونسيجها الوطني، سوى تكاتفًا وتماسكًا، وإصرارًا على مواجهة الإرهاب واقتلاعه تمامًا من جذوره، وتطهير أرض مصر الطاهرة من شروره.