الأهالى يحتشدون.. فرض كردون أمنى لتأمين جنازة الشهيد الحوفى

أنهت مديرية أمن البحيرة، كافة استعداداتها لتشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، بقطاع الأمن الوطنى، من إدارة فرق الأمن بدمنهور فى جنازة عسكرية مهيبة, وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تم فرض كردون أمنى حول إدارة فرق الأمن، وبمحيط شارع النصر الذى ستنطلق من الجنازة.





واحتشد الآلاف من الأهالى وزملاء وأصدقاء الشهيد، أمام إدارة فرق الأمن للمشاركة فى تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.



