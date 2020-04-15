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أخبار البلد

المعلمين: جميع قوى الشعب تقف خلف رجال الأمن البواسل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ينعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن ضد قوى الشر والإرهاب، ورحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه الصبر على فراقه.

وأكد الزناتى، أن جميع قوى الشعب المصرى تقف خلف رجال الأمن البواسل من الجيش والشرطة ضد الإرهاب وكل دعاة الخراب والدمار ولن تؤدى أعمال الإرهاب الإجرامية إلا لمزيد من التكاتف ضد كل مخرب لوطننا الغالى مصر .

وأضاف خلف الزناتى أنه ، يثق أن مصر ستظل عصية على قوى الإرهاب الغاشم وقادرة على دحره بوقوفها صفا واحدا بشعبها وجيشها وشرطتها أمام الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره.
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