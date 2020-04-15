محمود عشيش يكتب: القوني ورجال والأزمات

علي مر السنوات السابقة ورث المصريون بالكويت عدم الثقة في ممثلي البعثات الدبلوماسية وهذا الموروث التاريخي منذ سنوات بعيدة كان عن غير تجربة حقيقية للكثير رغم أنه يوجد منة جزء صحيح جاء نتيجة عدم التواصل المباشر من البعثات الدبلوماسية مع أبناء الجالية وجزء آخر جاء نتيجة السمع دون تجربة حقيقية ويحتاج هذا الموروث التاريخي الي جهد كبير من البعثات الدبلوماسية حتي يتم ارجاع جسور الثقة مرة أخري وهو ما فعلة السفير طارق القوني منذ استلام عمله في دولة الكويت يواجه أزمة فتنة لحادث فردي حاول أهل الشر استغلاله للوقيعة بين مصر والكويت.



