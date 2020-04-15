محمود عشيش يكتب: القوني ورجال والأزمات

علي مر السنوات السابقة ورث المصريون بالكويت عدم الثقة في ممثلي البعثات الدبلوماسية وهذا الموروث التاريخي منذ سنوات بعيدة كان عن غير تجربة حقيقية للكثير رغم أنه يوجد منة جزء صحيح جاء نتيجة عدم التواصل المباشر من البعثات الدبلوماسية مع أبناء الجالية وجزء آخر جاء نتيجة السمع دون تجربة حقيقية ويحتاج هذا الموروث التاريخي الي جهد كبير من البعثات الدبلوماسية حتي يتم ارجاع جسور الثقة مرة أخري وهو ما فعلة السفير طارق القوني منذ استلام عمله في دولة الكويت يواجه أزمة فتنة لحادث فردي حاول أهل الشر استغلاله للوقيعة بين مصر والكويت.
ولكن القوني ورجاله كانوا على يقظة وكفاءة عالية في إدارة الأزمة بضرب مثال فعليا علي ارض الواقع لكيفية ارجاع جسور الثقة بين أبناء الجالية و البعثة الدبلوماسية فادارو أزمة المواطن المصري وحيد الرفاعي والتي باتت حديثا بين مصري الخارج إعجابا وتقديرا وافتخارا بما قامت بة البعثة الدبلوماسية في إدارة الأزمة ووقوفها بجانب المواطن المصري ولم تتخل عنه حتي آخر لحظة وارجاع حقة بالقانون وفاستطاع القوني ورجالة إخماد نار الفتنة التي كان يريد اشعالها مثيري الفتن و اعداء الوطن ثم يأتي بعدها باسابيع قليلة الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2018 ليضرب مرة أخري القوني ورجالة مثالا رائعا في كيفية الابداع التنظيمي والتنسيق مع الحكومة الكويتية لتامين العملية الانتخابية وسهولة حركة الناخبين والدعم اللوجستي من توفير الباصات لسهولة نقل المواطنين لمقر التصويت وتواصلهم مع اصحاب الشركات لتوفير الاوراق الرسمية التي اشتراطتها اللجنة العليا للانتخابات ولولا ايمان الجالية المصرية بالكويت بانجازات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحسن إدارة البعثة الدبلوماسية بالكويت بقيادة القوني ورجالة للعملية الانتخابية من حيث التنظيم وتوفير سبل الراحة خلال عملية التصويت ما استطاعت الجالية المصرية الحصول علي المركز الأول علي مستوي المصريين بالخارج ويكونو الشرارة الاولي في نجاح العملية الانتخابية في الداخل والخارج وتمر الايام وتظهر أزمة عالمية جديدة وهي فيروس كرونا وتكلف البعثات الدبلوماسية بالخارج من أسد الخارجية الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر بناء علي تعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بادراة الأزمة وإعادة المصريين العالقين ومتابعة أحوال الجاليات المصرية بالخارج ليضرب القوني ورجالة مرة اخري مثالا جديدا لكيفية ادارة الأزمات فالجميع يعلم ان الجالية المصرية هي اكبر جالية عربية بالكويت وكان لانتشار فيروس كرونا اثر كبير علي الجالية فعلي الفور تحرك القوني ورجالة وبدوء بحصر اعداد العالقين والحالات الانسانية والتواصل مع السلطات الكويتية لفتح المجال الجوي لتيسير رحلات استثنائية فكانت البعثة الدبلوماسية المصرية هي اولي البعثات الدبلوماسية بالكويت التي استطاعت تيسير رحلات استثنائية بشكل يومي واستطاعت اعادة اكثر من 2500 مصري من العالقين والحالات الانسانية الي ارض الوطن ولم يكتفي القوني ورجالة بذلك بل كانو علي تواصل دائم مع ابناء الجالية وكانو علي مستوي الحدث باصدار بيانات دورية لبث الطمانينة بين ابناء الجالية وحثهم علي التزام تعليمات السلطات الكويتية واتباع الاجراءات الوقائية التي كانت سبب في قلة الاصابات بين ابناء الجالية علي الرغم من عددها الكبير ولم يكتفي القوني ورجالة بكل ذلك بل ظهرت انسانيتهم في اروع صورها باطلاق مبادرة تكاتف لمساعدة الحالات الانسانية من المتضررين من الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجالية فاستطاع القوني ورجالة توحيد جهود رجال الاعمال والفاعلين من ابناء الجالية و الاستفادة القصوي في تقديم المساعدات لابناء الجالية ممن اصابهم ضرر بسبب انتشار الفيروس.