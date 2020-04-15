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اقتصاد

شعبة الرخام: 1000 مصنع يستأنف عمله بشق التعبان وحملة تطهير وتعقيم مجانية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قررت شعبة الرخام والمحاجر بغرفة القاهرة التجارية البدء فى تطهير وتعقيم المصانع العامله بالقطاع مجانا بمنطقة شق التعبان. 

وأكد محمد عارف رئيس الشعبة، ان عدد المصانع العاملة بقطاع الرخام والمحاجر بمنطقة شق التعبان 1000 مصنع يتم حاليا البدء فى تعقيمها وتطهير ها للحفاظ على العمالة والمنطقة من فيرس كورونا. 

وأضاف عارف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان هذة العملية تتم بدون مقابل لأصحاب المصانع من خلال الشعبة مجانا، لافتا أن الشعبة تقوم بتدبير المواد والمطهرات عبر تبرعات الجمعية العمومية الشعبة ، وتوفير وسائل الأمان والحماية للصحة الشخصية للعمالة مع تعقيم مرة لهم مرة كل ٣ايام تفاديا لانتشار الوباء.


ولفت عارف أن غالبية المصانع والورش عادت للعمل منذ ١٠ ايام مضت بكامل طاقتها ،وتواصل المحاجر العمل بعد توقف دام ١٥يوما .إلا أن حجم التصدير من الرخام أو الجرانيت مازال محدد خصوصا للسوق الصينى والإيطالية والليبى، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.


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