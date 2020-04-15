AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافـظ المنوفية: الانتهاء من 5 مشروعات صرف بتكلفة 144 مليون جنيه

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:48 م
مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي الجديدة بالمنوفية
Advertisements
محمد امين
 صرح  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم الانتهاء من عدد 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحي خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى منتصف أبريل الجارى وتم تسليمها إبتدائيًا وذلك بتكلفة بلغت 144 مليون جنيه .

يأتي هذا فى حرص محافظ المنوفية، على الإنتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي باعتباره من أهم الخدمات التى تقع على رأس أولوياته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من مشروع رفع صرف صحى الغنامية بمركز أشمون والمكون من محطة رفع ، شبكة انحدار ، خط طرد وبتكلفة تقديرية  42 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 20 ألف نسمة ، وكذا الإنتهاء من محطة رفع صرف صحى منشأة سلطان الرئيسية بمركز منوف حيث بلغ عدد المستفيدين 29 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه.

وأضاف بأنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحى طه شبرا بمركز قويسنا والمكون من محطة رفع ، شبكة انحدار، خط طرد لخدمة 24 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 32 مليون جنيه. 

 كما تم الانتهاء من محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمصطاى بمركز قويسنا بطاقة 75ل/ث بتكلفة 18 مليون جنيه حيث يستفيد منها 23 ألف نسمة ، هذا وقد تم الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى طليا بمركز أشمون بطاقة (10/15 ) ألف م3/يوم وبتكلفة 12 مليون جنيه ليبلغ عدد المستفيدين 120 ألف نسمة، مؤكدًا بأنه جارى  أعمال التطهير والتسليك تباعًا لشبكة الإنحدار والتسليم لشركة مياة الشرب والصرف الصحى للبدء فى التوصيلات المنزلية لاستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحى. 

 ومن جانبه أكد محافظ المنوفية سعيه الدائم لتوسيع دائرة الاستفادة من قطاع الصرف الصحى بنطاق المحافظة من خلال مد شبكات الصرف لقرى المحافظة وفق جداول زمنية محددة طبقًا لخطة الدولة فى هذا القطاع ، مؤكدًا على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافـظ المنوفية: الانتهاء من 5 مشروعات صرف بتكلفة 144 مليون جنيه
محافـظ المنوفية: الانتهاء من 5 مشروعات صرف بتكلفة 144 مليون جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى تاج العجم وسحيم.. محافظ الغربية يفتتح مشروعي صرف صحي بالسنطة

محافظ الغربية يطلق إشارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحى كفر دمنهور

باستثمارات 152مليون جنيه .. توصيل الصرف الصحي لـ 5 قرى في البحيرة

بتكلفة 88 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات خدمية في الوادي الجديد

المنوفية: إنجاز ٥ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة ١٤٤ مليون جنيه

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. الداخلية تقضي على جماعة إرهابية بالأميرية.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج تحية للأبطال لمساندة رجال الشرطة.. لماذا رفض جان بول سارتر جائزة نوبل؟

نشوي الحوفي: ما يحدث في العالم تمهيد لعودة الارهابيين بعد أزمة كورونا

دعاء نبوي عظيم لا يرد لقضاء الحوائج.. احرص عليه

محمد عواد يسخر من نصيحة أحمد ناجي

ترقص في مركب على النيل.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدًا على تيك توك

بعيدا عن الليزر .. تخلصى من البواسير بدون جراحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية