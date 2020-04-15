محافـظ المنوفية: الانتهاء من 5 مشروعات صرف بتكلفة 144 مليون جنيه

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم الانتهاء من عدد 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحي خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى منتصف أبريل الجارى وتم تسليمها إبتدائيًا وذلك بتكلفة بلغت 144 مليون جنيه .





يأتي هذا فى حرص محافظ المنوفية، على الإنتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي باعتباره من أهم الخدمات التى تقع على رأس أولوياته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح المهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من مشروع رفع صرف صحى الغنامية بمركز أشمون والمكون من محطة رفع ، شبكة انحدار ، خط طرد وبتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 20 ألف نسمة ، وكذا الإنتهاء من محطة رفع صرف صحى منشأة سلطان الرئيسية بمركز منوف حيث بلغ عدد المستفيدين 29 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه.





وأضاف بأنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحى طه شبرا بمركز قويسنا والمكون من محطة رفع ، شبكة انحدار، خط طرد لخدمة 24 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 32 مليون جنيه.





كما تم الانتهاء من محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمصطاى بمركز قويسنا بطاقة 75ل/ث بتكلفة 18 مليون جنيه حيث يستفيد منها 23 ألف نسمة ، هذا وقد تم الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى طليا بمركز أشمون بطاقة (10/15 ) ألف م3/يوم وبتكلفة 12 مليون جنيه ليبلغ عدد المستفيدين 120 ألف نسمة، مؤكدًا بأنه جارى أعمال التطهير والتسليك تباعًا لشبكة الإنحدار والتسليم لشركة مياة الشرب والصرف الصحى للبدء فى التوصيلات المنزلية لاستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحى.





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية سعيه الدائم لتوسيع دائرة الاستفادة من قطاع الصرف الصحى بنطاق المحافظة من خلال مد شبكات الصرف لقرى المحافظة وفق جداول زمنية محددة طبقًا لخطة الدولة فى هذا القطاع ، مؤكدًا على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.