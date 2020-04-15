التعليم العالي تطلق جوائز وبرامج للباحثين للتصدي لفيروس كورونا.. الإيسيسكو بـ 200 ألف دولار .. وأكاديمية البحث تبدأ الهاكاثون المصري الافتراضي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن جائزة "الايسيسكو" للتصدي لفيروس كورونا

أكاديمية البحث العلمي تطلق الهاكاثون المصري الافتراضي الأول لمكافحة فيروس كورونا









تجري وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي ، عددا من المسابقات حول الأبحاث والابتكارات الجديدة للتصدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجوائز قيمة لجذب الباحثين للمشاركة في حل أزمة كورونا.









وأعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي (ايسيسكو) جائزة الإيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).









وأوضحت المنظمة أن قيمة الجائزة تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع منح وسام الإيسيسكو للفائز.





ووضعت المنظمة عدة شروط للمتقدمين للحصول على الجائزة، ومنها أنه يتعيــن علــى الباحث المستقل أو مجموعــة الباحثيــن أو المؤسســة البحثيــة، الــذي يُصرح باكتشافه علاجًا أو لقاحًا واقيًا ضد فيـروس كورونا المسـتجد، أن يرسل ملفــه كاملًا إلى أمانــة اللجنة.





وينبغــي أن يتكون ملف الترشح للجائزة، من استمارة الترشح التي يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للايسيسكو على www.icesco.org ، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن الاكتشاف، والسيرة الذاتية للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين، وفي حالة المؤسسة البحثية، تُرسل السيرة الذاتية للخبير العلمي الرئيسي؛ وتسجيل الاكتشاف (براءة الاختراع) لدى جهة قانونية معترف بها من جهات مختصة، ويجب أن تكون جميع الوثائق الفنية التي من شأنها أن تثبت صحة ادعاء التوصل إلى الاكتشاف العلمي (ثلاث رسائل تزكية للاستشهاد(، على أن ترسل الترشيحات إلى العنوان البريدي [email protected]





وتتكون لجنة التحكيم من المدير العام للايسيسكو وممثلين من المنظمات الدولية المختصة، و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات رائدة ومراكز بحثية مشهورة.









بينما أطلقت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن تحول فيروس كرونا المستجد (COVID-19) في شهور قليلة من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم، تسبب في أقل من 100 يوم فى خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ، وخسائر بشرية ورعب وهلع كما لو كنا فى حرب عالمية ثالثة.





ومنذ الإعلان عن الوباء تبنى مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار خطة استثنائية وطارئة لتوظيف البحث العلمي والقدرات العلمية المصرية لمجابهة الوباء، ورصد المجلس 30 مليون جنيه لهذه الخطة، وبدأت الأكاديمية تنفيذ الخطة بتصنيع المعقمات والمطهرات من خلال تحالف البتروكيماويات لمعاونة الدولة فى تطهير المنشآت ، ثم إطلاق مبادرة طبق فكرتك ثم طلب حلول تكنولوجية سريعة لبعض التحديات المحددة من خلال بوابة بنك الابتكار المصري، واليوم إطلاق مبادرة أول هاكاثون مصري إفتراضى (هاكاثون ضد الوباء) لمكافحة كورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.





وأضاف صقر أن "هاكاثون ضد الوباء" هي مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.





وها قد جاء دور البحث العلمي لمعاونة الدولة فى واحدة من أكثر الازمات خطورة وتأثيرا على المجتمع العالمي. والهاكاثون المصري الافتراضي الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصري الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتحديات التي تواجهنا.





ويقدم الهاكاثون جميع انواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة. وفى الهاكاثون سيجتمع افتراضيا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع في النسخة الاولى من كافة المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذها ومد المجتمع بها في أسرع وقت





ويقدم الهاكاثون الدعم الكامل في كل صوره حيث يتم تقديم دعم فني بأفضل الخبراء المتخصصين في كافة المجالات العلمية والدعم التقني بأكثر من 20 معملا تكنولوجيا متخصصا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأفكار وتطبيقها والدعم المالي اللازم للتنفيذ والجوائز العينية حيث يقدم الهاكاثون إجمالي جوائز بقيمة 500,000 جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة مصر الخير و مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





ويركز الهاكاثون على نظم الدعم الطبي والرعاية الصحية - إدارة التلفيات - التعليمات الوقائية والتوعوية - عمليات العزل والحجر الصحي وتتمحور الأفكار والمشاريع لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطوير ودعم تلك الموضوعات.





ودعا كل الشباب المبتكرين و الباحثين للمشاركة في الهاكاثون من خلال الموقع الالكتروني pandemichackathon.com حيث يمكن للجميع المشاركة بكل الأعمار و من كل المجالات.



