ارتفاع سعر برميل النفط اليوم الأربعاء

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًا.





وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم الأربعاؤ أيضا بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًا.





كما ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، بمقدار 53.35 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 3.21% ليبلغ 1715.85 دولارًا أمريكيًا.





وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم الأربعاء أيضا، بمقدار 61.25 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 3.64% ليصل إلى 1741.90 دولارًا أمريكيًا.



