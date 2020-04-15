AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع سعر برميل النفط اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم الأربعاؤ أيضا بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًا.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، بمقدار 53.35 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 3.21% ليبلغ 1715.85 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم الأربعاء أيضا، بمقدار 61.25 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 3.64% ليصل إلى 1741.90 دولارًا أمريكيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض سعر خام برنت بنسبة 0.64 %

انخفاض سعر برميل خام القياس العالمي برنت بنسبة طفيفة

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 1.14%

بشكل مفاجئ.. الذهب يرتفع 2% اليوم.. تفاصيل

ارتفاع جديد في سعر نفط القياس العالمي

تراجع أسعار النفط اليوم.. خام برنت ينخفض

ترشيحاتنا

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

فيديوجراف.. فهمي وحلمي والسعدني يقصفون جبهة محمد رمضان

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

هل يجوز مصافحة أقاربي من الذكور ؟.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور وتحذر من ملامسة هذا الرجل

فنانة شهيرة تنجو من حريق هائل فى منزلها

لحظة تشييع جثمان البطل محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية