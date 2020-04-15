غلق مصنع وضبط 6 أطنان بودرة عصائر مجهولة المصدر في المنصورة

شنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حملة مكبرة للمرور على الأسواق والتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك بقيادة الدكتورة ناصرية حماد مدير الإدارة الصحية بالمنصورة والدكتور عبدة الحنفى وكيل الإدارة الصحية والاأستاذ محمد الحوتى مراقب أول أغذية الإدارة ومراقبى الأغذية أحمد يحيى و محمود عبدالسلام.





وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع عصير غير مرخص بناحية شارع الخلا بالمنصورة يتضمن ٤٠ شيكارة بودرة عصير برتقال و ٦٠ شيكارة بودرة عصير مانحو و ٤٨ شيكارة بودرة تمر هندى و ٩٨٠ شيكارة غير صالحين للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن ٥ طن ونص وتم اعدام ٢٥٠ كيلو بودرة عصير مجهولة المصدر مع التوصية بإغلاق المصنع.





ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.



