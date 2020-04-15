AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس جامعة الأزهر يشكر شيخ الأزهر وجيش مصر الأبيض

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:42 م
مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
قدم مجلس جامعة الأزهر الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمتابعته المستمرة للجامعة خلال فترة أحداث كورونا وإصدار تعليماته بتخصيص مستشفى جامعة الأزهر التخصصي للعزل الطبي. 

كما قدم المجلس شكره لجيش مصر الأبيض المتمثل في الأطباء وطواقم التمريض والعاملين بالمستشفيات ولأساتذة الطب بجامعة الأزهر الذين شاركوا في توقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفيات وزارة الصحة.

كما قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي العزاء لشهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه 
وأكد المجلس  أن ثواب الشهادة لايعادله شئ وأن الله يصطفي من عباده من يرتقون لهذه المرتبة، ودعا المجلس  لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن.

كما قدم المجلس العزاء لأساتذة جامعة الأزهر ولطلاب العلم في وفاة الدكتور محمد محسن الصباح والدكتور أحمد اللواح والدكتور تامر زهيري  داعيا المولي عزوجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته  ويجازيهم خير الجنان  بماقدموه خدمة للعلم وللبشرية


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر: الإسلام رفَع من شأن الطب ومكانته لما يترتب عليه من نفعِ للإنسان

عمرو عبد الحميد يقدم العزاء لأسرة الدكتور أحمد اللواح بعد وفاته بسبب فيروس كورونا

علي جمعة ينعي حمدي زقزوق

شيخ الأزهر ناعيا الدكتور زقزوق: لله والتاريخ أشهد أن المناصب قد طلبتك لم تسع إليها

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يعزي شيخ الأزهر في وفاة الدكتور "زقزوق"

في اليوم العالمي للصحة.. الأزهر يعلن تقديره لجميع الطواقم الطبية

ترشيحاتنا

عندما يضرب أفريقيا.. موجات جديدة لـ كورونا في أوروبا وأمريكا

بعد نجاح برومو مسلسل النهاية.. يوسف الشريف مطلوب فى السعودية

شاهد.. هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل ودخول الفن

شاهد..لحظة وصول جثمان شهيد الاميرية البطل محمد الحوفي

شاهد لقطات الاستعداد لجنازة شهيد الاميرية البطل محمد الحوفي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية