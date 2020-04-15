مجلس جامعة الأزهر يشكر شيخ الأزهر وجيش مصر الأبيض

قدم مجلس جامعة الأزهر الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمتابعته المستمرة للجامعة خلال فترة أحداث كورونا وإصدار تعليماته بتخصيص مستشفى جامعة الأزهر التخصصي للعزل الطبي.

كما قدم المجلس شكره لجيش مصر الأبيض المتمثل في الأطباء وطواقم التمريض والعاملين بالمستشفيات ولأساتذة الطب بجامعة الأزهر الذين شاركوا في توقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفيات وزارة الصحة.





كما قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي العزاء لشهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه

وأكد المجلس أن ثواب الشهادة لايعادله شئ وأن الله يصطفي من عباده من يرتقون لهذه المرتبة، ودعا المجلس لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن.



