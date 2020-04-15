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شاهد.. تدهور المنظومة الصحية في العراق بسبب تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:42 م
العراق
العراق
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا، حول تدهور المنظومة الصحية في العراق بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

حيث أظهر تقريرا، لحقوق الأنسان عجزا في النظام الصحي في العراق خلال الأزمة الحالية .

وأشار التقرير إلي أن عدد المستشفيات الفعلية في العراق 143 مستشفي، علي الرغم من أن الحاجة الفعلية تتعدي 400 مستشفي.

وفيما لم تسجل وزارة الصحة العراقية أي حالة وفاة، أشارت إلى وجود 49 حالة شفاء في بغداد بسبع حالات (الرصافة 1، الكرخ 6 ، مدينة الطب 1)، والنجف 3، السليمانية 4، أربيل 22، كربلاء 2، البصرة 7، بابل 1 ، الأنبار 1 ، المثنى 1. 

وشددت على "تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم إجراء فحص (5890) نموذجًا (عدا إقليم كوردستان) لغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق".

وذكرت أنها بدأت "بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميًا". 

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