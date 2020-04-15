البرلمان الأفريقى ينعى الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى





نعى البرلمان الافريقى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من الأمن الوطني والذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية مشيدًا بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وإحباط مخططهم لتنفيذ عمليات إرهابية.





وقال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى إن الإرهاب في حالة تراجع مستمر لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول أنها لا تزال موجودة ، مناشدا الشعب المصرى العظيم الذى يقف مع جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة الارهاب وان يقوم بالبلاغ والإبلاغ عن العناصر الارهابية خاصة التى تختبأ داخل المناطق السكنية.





وتقدم النائب مصطفى الجندى بخالص العزاء لاسرة الشهيد البطل الحوفى ، داعيا الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.



