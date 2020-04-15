AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان الأفريقى ينعى الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:41 م
الشهيد المقدم محمد
الشهيد المقدم محمد الحوفى
Advertisements
فريدة محمد

نعى البرلمان الافريقى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من الأمن الوطني والذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية مشيدًا بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وإحباط مخططهم لتنفيذ عمليات إرهابية. 

وقال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى إن الإرهاب في حالة تراجع مستمر لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول أنها لا تزال موجودة ، مناشدا الشعب المصرى العظيم الذى يقف مع جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة الارهاب وان يقوم بالبلاغ والإبلاغ عن العناصر الارهابية خاصة التى تختبأ داخل المناطق السكنية.

وتقدم النائب مصطفى الجندى بخالص العزاء لاسرة الشهيد البطل الحوفى ، داعيا الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وجدد النائب مصطفى الجندى تأكيده ان مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد وان الدولة المصرية لن يهدأ لها بال الا بعد تحقيق الانتصار على الارهاب والارهابيين وتخليص مصر كلها من شرورهم ، مؤكدا ان مثل هذه الاعمال الارهابية الخسيسة تزيد مصر قوة وعزيمة فى مواجهة هؤلاء الشياطين الخونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة.. وعبد العال يؤكد: دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا

رئيس قضايا الدولة ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

نادي مجلس الدولة ينعى شهيد حادث الأميرية المقدم محمد الحوفي

ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟.. صور

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي الشهيد المقدم محمد الحوفي

محافظة الجيزة تنعي المقدم محمد الحوفى شهيد حادث خلية الأميرية

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة.. فيديو

بعيدا عن الليزر .. تخلصى من البواسير بدون جراحة

بعد تكبده خسائر كبيرة.. النفط يرتفع مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة

شوبير: الجبلاية تحاول تخفيف الضغط عن الزمالك بإخفاء عقوبة النقاز

حدث ليلًا.. الداخلية تقضي على جماعة إرهابية بالأميرية.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج تحية للأبطال لمساندة رجال الشرطة.. لماذا رفض جان بول سارتر جائزة نوبل؟

بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية