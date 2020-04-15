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برلمان

النائب أمين مسعود: مصر ستنتصر على الإرهابيين الخونة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:41 م
النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود
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فريدة محمد

نعى المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة شهيد الوطن البطل المقدم محمد الحوفى ، مؤكدا ان مصر ببواسلها من القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وشعبها العظيم ستنتصر على الارهاب والارهابيين.

وتوجه " مسعود " فى بيان له اصدره منذ قليل بكل التحية والتقدير لبواسل الشر بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية كما توجه بخالص العزاء الى أسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.

داعيا الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة. 

وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى "كورونا"ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.
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