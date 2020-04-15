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مساعد وزير الداخلية الأسبق: العناصر التكفيرية تتبع عقيدة الدولارات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:31 م
العناصر التكفيرية
العناصر التكفيرية تتبع عقيدة الدولارت وملايين المجندين يتصدو
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ريهام فيكتور
نعى اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أسرة الشهيد البطل محمد الحوفى  ودعا بالشفاء العاجل للمصابين فى حادث الأميرية يوم أمس.

وقال "بسيونى" من خلال حواره عبر الهاتف المذاع ببرنامج اكسترا نيوز، إن حادث أمس كان رسالة لكل المصريين ، مؤكدًا أن عدد العناصر الإرهابية سبعة أفراد  وهم من العناصر التكفيرية .

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العناصر الإرهابية التكفيرية كانوا يمتلكون مخزن متفجرات و10 بنادق آلية، بالإضافة إلى ملابس عسكرية للقوات المسلحة .

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن هدف تلك العناصر التكفيرية هو تدمير المسلم والمسيحى  لإفساد عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هؤلاء الجهلاء لا يعلمون أن الذي يعالج فى مستشفيات العزل الدكتور محمد والدكتور بطرس.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القوات فى الجيش والجبهة وسيناء المسيحى يقف بجوار المسلم فكلنا نسيجًا واحدًا .

وأكد أن هؤلاء الإرهابيين يعتنقون الدولارات وملايين المجندين يتصدوا لهم ، فهم لا يمتلكون فكر أو قاعدة أو مبدأ ، مشيرا إلى أن الشرطة تعلم انها تهاجم بالسلاح الالى والمتفجرات ولا تضمن رجوعها وتتنازل عن أرواحها مقابل تأمين المواطن المصرى .

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