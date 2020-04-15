تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء





تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم القيادية والتوسع انتشارا.





وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 1% مسجلا 10351 نقطة فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.61% مسجلا 1093 نقطة.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع انتشارا بنسبة 0.92% مسجلا 1092 نقطة.. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.1%، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء والعرب والأجانب نحو البيع.







