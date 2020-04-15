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أخبار العالم

غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية السورية.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:36 م
غارة إسرائيلية بطائرة
غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار استهدف موكبا لحزب الله في جديدة يابوس الحدودية على الحدود اللبنانية السورية.

فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيّارة دفع رباعي، من نوع "شيروكي" بالقرب من حلويات "الحيدري" على طريق عام دمشق - بيروت في محلة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية.

ولم تذكر وسائل الإعلام وقوع أي إصابات بشرية حتى اللحظة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن سيارة مدنية تم استهدافها في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية، لافتة إلى وقوع أضرار مادية.

غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية السورية.. صور
غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية السورية.. صور
غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية السورية.. صور
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