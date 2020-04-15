غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية السورية.. صور

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار استهدف موكبا لحزب الله في جديدة يابوس الحدودية على الحدود اللبنانية السورية.





فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيّارة دفع رباعي، من نوع "شيروكي" بالقرب من حلويات "الحيدري" على طريق عام دمشق - بيروت في محلة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية.





ولم تذكر وسائل الإعلام وقوع أي إصابات بشرية حتى اللحظة.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن سيارة مدنية تم استهدافها في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية، لافتة إلى وقوع أضرار مادية.



