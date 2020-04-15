ضبط طن و113 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بالشرقية

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم تشديد الرقابة علي مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





وأضاف "توفيق" أنه قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وأشار إلى أنه تم شن الحملة بالتسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وتم التفتيش على عيادات ومعارض بيع الأدوية بمركز منيا القمح لضبط سوق الدواء البيطري وتم تحرير محضر مخالفة لـ "مركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص" وضبط طن و113 عبوة لـ ( 3) أصناف دواء بيطري مخالف مجهول المصدر.





تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.