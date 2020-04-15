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برلمان

فرج عامر: أداء وزارة البيئة ليس على قدر أزمة فيروس كورونا عكس باقي الحكومة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:36 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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فريدة محمد
انتقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء وزيرة البيئة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى عدم تطوير آلياتها كباقي الوزارات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا رغم أن لها دور حيوي وفعال للغاية خلال الأزمة.

وقال عامر، في بيان له، أنه في الوقت الذي نجد فيه جميع الوزارات تقوم بما يجب عليها في أزمة الفيروس، نلاحظ جميعا تقاعس وزارة البيئة عن اتخاذ ما يلزم حيال الأزمة، لافتا: بل أن دورها الرئيسي نفسه لا تقوم به على المستوى المطلوب.

وأوضح: تلال القمامة تراكمت مرة أخرى وهناك عدم اهتمام بآليات التخلص الأمن من القمامة والنفايات وأيضا هناك مخلفات صلبة بدأت في الانتشار بغالبية المحافظات وخاصة الجيزة، بما يتطلب معه تطوير أداء الوزارة خلال الفترة المقبلة.
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