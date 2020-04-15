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محافظات

توزيع 150 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين بمدينة رأس غارب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:40 م
توزيع المساعدات
توزيع المساعدات
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إبراهيم جادالله

قام اليوم اللواء ايهاب رافت رئيس رأس غارب ب بالبحر الأحمر مع جمعية الأورمان الخيرية على توفير كراتين مواد غذائية وذلك لدعم الاسر الأكثر احتياجا وادخال الفرحة فى قلوبهم.


وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتخفيف الأعباء عن المواطنين غير القادرين ودعمهم.

 

وأكد رأفت أنه اليوم تم توزيع عدد 150 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمقر جمعية الشبان المسلمين.


وذلك بحضور ممثل جمعية الأورمان الخيرية ، وشريف عمر مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالمدينة ، وأحمد عباس مجلس إدارة الشبان المسلمين ، واشاد رئيس المدينة بدور جمعية الاورمان الخيرية بدورها الانسانى فى خدمة غير القادرين فى ربوع مصر .

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