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برلمان

خارجية النواب: السفير الإيطالي بالقاهرة أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم لبلاده بأزمة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكدت لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، قيامها بالتواصل مع عدد كبير من السفراء الأجانب بمصر في إطار المتابعة المستمرة معهم والتضامن والتشاور في ظل فيروس كورونا المستجد لإبداء المشاركة والتعاطف والمشاعر الطيبة والتمنيات باجتياز تلك المحنة العصيبة.

جاء ذلك فى إطار توصيات لجان البرلمان، للحكومة بأزمة كورونا، من خلال للآلية المرنة التي وجه بها الأستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب رؤساء اللجان النوعية لمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة بأنه كان في مقدمة من تم التواصل معهم سفير دولة الصين والسفير الايطالي بالقاهرة الذي أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم في إطار المحنة التي تمر بها إيطاليًا مقدرًا الدعم المصري بكافة السبل في هذا الشأن وأيضًا تم التواصل مع سفارة كوبا بالقاهرة والإشادة بالدور الإغاثي والطبي والتعليمي الذي تقوم به كوبا.

وفي إطار متابعة اللجنة للمصريين العالقين بالخارج بجميع أنحاء العالم جراء أزمة كورونا والتأكيد على دعم الدولة الكامل لأبنائها في الخارج والوقوف على حالتهم وإبداء كافة أوجه المساعدة، قامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر رضا في واشنطن لعودة طالب كان يدرس بعيدًا عن العاصمة واشنطن، وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصوله لواشنطن وعودته على الطائرة القادمة من العاصمة الأمريكية، كما تم تقديم المساعدة لبحار مصري على إحدى السفن لدولة الجابون حيث كان متواجدًا بمنطقة قرصنة وقد غادر كل من كان على المركب وقامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج لعودة المواطن لإحدى الدول الأوروبية ثم للقاهرة لعدم وجود طيران مباشر.
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