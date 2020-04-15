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برلمان

حقوق إنسان البرلمان للحكومة: تعقيم دور الرعاية والأيتام ضرورة بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة  النائب علاء عابد، ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار فيروس  كورونا بها. 

جاء ذلك فى إطار توصيات لجان البرلمان، للحكومة بأزمة كورونا، من خلال للآلية المرنة التي وجه بها الأستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب رؤساء اللجان النوعية لمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت اللجنة ضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.، وسرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررًا من محافظتي القاهرة والجيزة.

كما أوصت أيضا بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيمًا كاملًا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.
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