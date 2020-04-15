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أخبار البلد

النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقانا من إجمالي 1102 وأعمال التحكم لـ 438

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:41 م
اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل
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حمادة خطاب

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعين موسعين مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يساهم في رفع مستوى السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية. 

واستعرض الوزير معدلات التنفيذ  للمشروع حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 438 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان ووجه الوزير بضرورة نزول قيادات السكة الحديد لمواقع العمل لمتابعة معدلات التنفيذ و تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع الهام ، مشيرا إلى أنه يجب على كافة الشركات  تسليم كافة المزلقانات وفقا للجدول الزمني المحدد و ضرورة  توقيع غرامات على الشركات التي تتأخر  في معدلات التفيذ خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.

وأكد الوزير على أهمية استمرار العمل في كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات السكة الحديد  مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مشيرا الى أن  الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل  وأن يتم تعقيم وتطهير  مواقع العمل والمعدات المستخدمة  بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري و ضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها.

النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقانا من إجمالي 1102 وأعمال التحكم لـ 438
النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقانا من إجمالي 1102 وأعمال التحكم لـ 438
النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقانا من إجمالي 1102 وأعمال التحكم لـ 438
النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقانا من إجمالي 1102 وأعمال التحكم لـ 438
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