محافظ البحيرة: إطلاق اسم الشهيد الحوفي على شارع ومدرج بجامعة دمنهور.. فيديو

قدم اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفي، والذي استشهد جراء ضربة أمنية لوزارة الداخلية خلال أحداث إرهابية بالأميرية.





وأضاف اللواء هشام أمنة عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أمر بأن يطلق اسم الشهيد محمد الحوفي على الشارع الذي يسكن فيه، بالإضافة إلي العزم على إطلاق اسمه على مدرج بجامعة دمنهور.





وأشار إلي أن مراسم الدفن ستتم علي أضيق الحدود، بحضور أسرتة فقط، تحت إجراءات أمنية مشددة.





واستشهد مساء الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، أثناء تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة قوات الشرطة لوكر تلك العناصر بمنطقة الأميرية بالقاهرة.





ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوكر الإرهابي، والذي ضم 7 عناصر لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات، كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى مخزن تحت إدارتهم يضم أسلحة وذخائر، كانت تخطط تلك العناصر لاستخدامها في عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.



