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محافظات

تموين الوادي الجديد: تحرير 209 مخالفات في حملة على الأسواق

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:06 م
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط أغذية فاسدة وتحرير 209 محضًرا تموينيًا، في حملات بالتنسيق مع مباحث تموين المحافظة بمركزي الخارجة والداخلة.


وقال صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملة تمكنت من ضبط سلع منتهية الصلاحية تضمنت 22كيس أرز، 6 أطباق قطع دجاج، 4 اطباق كبدة وقوانص، 3.5 كجم لحم مفروم، 26 كجم كبدة مجمدة، 10 كجم سمك مجمد، 10 كجم أوراك دجاج، 9.5 كجم كلاوي، 1 كجم سمك رنجة،منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وأكد صلاح، أنه تم تحريز المضبوطات،وتحرير محاضر رسمية بالأغذية المضبوطة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.


أضاف صلاح، أن الحملة حررت 209 محضرًا ومخالفة تموينية، بواقع 38 محضرا لمخابز مخالفة و171 محضرا في حملة على الأسواق والمحال التجارية.

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